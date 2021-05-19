استقالة وزيرة ألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية

كشفت وسائل إعلام، اليوم، عن استقالة وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية.

وذكرت مجلة "فوكوس" أن جيفاي واجهت انتقادات بسبب رسالة دكتوراة قدمتها قبل أكثر من عشرة أعوام، وتبين أنها تتضمن مقاطع مقتبسة من مؤلفات أخرى.

ولم يرد أي رد من الوزارة حتى الآن، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية في برلين كانت قد وجهت اتهامات لزوج الوزيرة الألمانية، في مارس/ آذار من العام الماضي، بقيامه بأعمال غير مصرح بها لجهات أخرى أثناء وظيفته الحكومية وتغيبه المستمر عن العمل.

وأفاد موقع "دويتشه فيله" الألماني، بأن زوج فرانسيسكا جيفاي، قام بأعمال إضافية غير مصرح بها في 54 حالة تكررت خلال ساعات عمله كموظف حكومي في العاصمة الألمانية برلين، ما أدى إلى عدم قيامه بـ "واجبات مهمة مرتبطة بوظيفته الحكومية".