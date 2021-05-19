مسؤول أوروبي: لا يمكن لأحد في العالم ابتزازنا بقضية المهاجرين

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، أنه لا يمكن لأي دولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية المهاجرين، وذلك بعد وصول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة قادمين من المغرب.

وقال شيناس لإذاعة إسبانيا الرسمية: "أوروبا لن تخاف من أي جهة فيما يتعلق بمسألة الهجرة... لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة محاولات من جانب دول لاستخدام الهجرة كورقة وسنقوم بتقديم توضيحات أنه لا يمكن لأحد ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

🎙 "Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la migración" El vicepresidente de la @ComisionEuropea (@EU_Commission), @MargSchinas, asegura en @LasMananas_rne que Bruselas no va a ceder al chantaje de países que instrumentalizan la migraciónhttps://t.co/klWHALdKMr — Radio Nacional (@rne) May 19, 2021

وأضاف: "نحن أقوياء لدرجة أننا لا نستطيع أن نكون ضحايا لهذه التكتيكات غير المقبولة في أوروبا اليوم".

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "على أن حدود سبتة هي حدود أوروبية وأن ما يحدث ليس مشكلة إسبانيا فقط بل مشكلة لجميع الأوروبيين".

وقال شيناس إنه من الضروري أن يتوصل الأعضاء الـ 27 بالفعل إلى اتفاق أوروبي كبير بشأن الهجرة للتحدث بصوت واحد عند حدوث هذا النوع من الأزمات.

في غضون ذلك، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أن تدفّق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني أمرا "مقلقا"، داعية ​المغرب​ إلى احترام حدود إسبانيا لأنها حدود الاتحاد الأوروبي.

1/4 My statement this morning in #EPlenary on situation in #Ceuta Spain: “let me conclude on the unprecedented irregular arrivals to the city of Ceuta from Morocco since yesterday, which continue as we speak. It is worrying that at least 6,000 people... — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 18, 2021

وأوضحت جوهانسون أمام ​البرلمان الأوروبي​ أن "الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني للمهاجرين وأن تتمّ إعادة الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء، بشكل منظّم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا".

وأعلنت السلطات الإسبانية، في وقت سابق، وصول أكثر من 5000 مهاجر إلى جيب سبتة، الواقع شمال المغرب، خلال يوم أمس، ليشكلوا رقما قياسيا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت، أمس الثلاثاء، إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني، بينما دخل 86 مهاجرا جيب مليلية الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا في مقابلة مع التلفزيون العام الإسباني: "إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة الاثنين، وأعدنا 1500 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين".