أفغانستان: مقتل 152 عنصرا من "طالبان" في حملات للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 152 عنصرا من حركة "طالبان" خلال حملات أمنية في مختلف أنحاء البلاد استهدفت معاقل الحركة.

كابول - سبوتنيك . وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان لها: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قُتل 152 من مسلحي طالبان وأصيب 193 آخرون في اشتباكات مع قوات الدفاع والأمن".

وأضافت: "وتم تدمير كمية كبيرة من أسلحة وذخائر العدو"، موضحة أن العمليات العسكرية جرت في ولايات غزني ولوغار وزابل وقندهار وأروزغان وفرح وهرات وقندوز وهلمند وبغلان وغيرها.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

جدير بالذكر، أن حركة "طالبان" دعت لهدنة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر وهو الأمر الذي رحبت به الحكومة الأفغانية، إلا أن الهدنة لم تصمد كثيرا، إذ وقع تفجير داخل مسجد في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة الماضية وأدى إلى مقتل وإصابة نحو 30 شخصا.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.