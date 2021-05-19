نائب ألماني: العلاقات مع روسيا قد تتحسن إذا احترمت واشنطن سيادة الشركاء في أوروبا

اعتبر كلاوس إرنست، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البوندستاغ الألماني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن عودة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة شركائها في أوروبا يمكن أن يخفف التوتر في العلاقات مع روسيا.

برلين - سبوتنيك . وقال السيناتور: "إذا أدرك بايدن ذلك وأراد إعادة بلاده تدريجياً إلى سلوك الشريك الحقيقي، واحترام سيادة حلفائه، فيمكن أن تخف حدة التوترات مع روسيا. وتعتمد كل من أوروبا والولايات المتحدة على روسيا كشريك في حل المشاكل العالمية في عصرنا. تحتاج أيضًا إلى تعاون اقتصادي وثيق مع روسيا".

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، أن العلاقات الألمانية الروسية في "أسوأ حالاتها خلال الثلاثين عاما الماضية".

وقال ماس، خلال مؤتمر لقاءات بوتسدام الخامس والعشرين، عبر الفيديو، تحت عنوان "عصر التحول - آفاق التعاون الأوروبي بين الوباء وتحالف القوى الجديدة": "كلما كبرت التحديات، زادت الحاجة إلى التواصل. لأن العلاقات الألمانية الروسية في الوقت (الحاضر) سيئة وفي أكثر حالاتها خطورة خلال الثلاثين عاما الماضية".

وأشار إلى أن "الصراعات السياسية" بين برلين وموسكو، تتعلق بتقييم حالة المجتمع المدني في روسيا، والوضع على الحدود مع أوكرانيا ونشاط الخدمات الخاصة الروسية"(الاستخبارات)، مضيفا أن القرار (بشأن العلاقات الروسية الألمانية) يظهر فقط عندما نتحدث مع بعضنا بعضا".