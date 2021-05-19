موسكو... تقديم كتاب يوثق جرائم التحالف الدولي في سوريا

نظم، اليوم الأربعاء، في مبنى الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" عرضا لتقديم كتاب يوثق الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقدم مدير صندوق دراسة قضايا الديمقراطية، عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، مكسيم غريغوريف، وعضو لجنة تطوير المجتمع المدني، وقضايا الجمعيات الاجتماعية والدينية في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، الكتاب؛ مؤكدين استنادهم إلى معلومات من مصادرها الأولى.

وقال غريغورييف إن الكتاب يعتمد على شهادات أدلى بها شهود عيان من مواطني سوريا، وخلال عملهم على إعداد هذا الكتاب قاما بتسجيل شهادات لأكثر من 200 مواطن سوري، دون إخفاء هوياتهم الشخصية.

وأوضح غريغورييف أن "هؤلاء الأشخاص توجهوا إلينا برجاء استخدام هذه المواد، بما في ذلك هذه الشهادات الرسمية في أي من الإجراءات الجنائية أو القانونية في المحاكم الوطنية أو الدولية".

بدوره، أكد سابلين أنهما وعدا الرئيس السوري بشار الأسد بتأليف هذا الكتاب في عام 2016.