الرئيسان الروسي والصيني يطلقان مشروع الطاقة النووية المشترك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، عبر جسر تلفزيوني، بدء تشييد وحدات طاقة نووية جديدة روسية التصميم في الصين.

وجرت، اليوم الأربعاء، مراسم بدء بناء أربع وحدات طاقة جديدة مصممة روسية التصميم في محطة تيانوان للطاقة النووية في الصين.

وقال بوتين: ابدأوا العمل.

وكانت روسيا والصين قد وقعتا في 8 حزيران/يونيو 2018، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني، شي جين بينغ، أربع اتفاقيات إطارية في المجال النووي من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل عرضي نيوتروني سريع على أراضي الصين، وإنشاء وحدات الطاقة السابعة والثامنة في محطة الطاقة النووية "تيانوان". ويخطط لتشغيل المفاعل رقم 7 عام 2026، وفي عام 2027 سيتم تشغيل المفاعل رقم 8.