الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من سقوط الصواريخ شمالي إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان أن الصفارات دوّت في الجليل الأدنى ومنطقة شفا عمرو شرقي مدينة حيفا الساحلية، وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل وسقوط آخر في منطقة مفتوحة وسقوط صاروخين في البحر.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بإطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالرد المدفعي على مكان انطلاق الصواريخ.

في ضضون ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المنازل شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، وقامت مقابل ذلك "سرايا القدس" بقصف تل أبيب بعدة "صواريخ ثقيلة".

وقال مراسل "سبوتنيك": "المدفعية الإسرائيلية قامت باستهداف عدد من المنازل شرقي رفح جنوبي قطاع غزة".

من جانب آخر، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، قصف تل أبيب بعدة "صواريخ ثقيلة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحافي اليوم، إن "طائرات الاحتلال والمدفعية والبوارج الحربية شنت أكثر من 1810 غارة على القطاع منذ بداية العدوان، حيث تركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".

وأضاف معروف أن إجمالي الغارات في الليلة الماضية فقط، بلغت 194 غارة، نفذتها الطائرات والبوارج الحربية وكذلك المدفعية المتمركزة على حلو القطاع.

وتابع أن "العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ما يقارب 320 مليون دولار، منها نحو 250 مليون دولار الخسائر المباشرة، وكذلك خسائر غير المباشرة قدرت بقرابة 75 مليون دولار.

وبيّن أن أكثر من 1330 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم، فبما تعرضت أكثر من 12800 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.