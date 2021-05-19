البيت الأبيض:  التيار الشمالي 2 مشروع جيوسياسي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين أن واشنطن ما زالت تعتبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" مشروعًا جيوسياسيًا لروسيا.

وقالت جان بيير اليوم الأربعاء: "أوضحت إدارة بايدن أن خط أنابيب التيار الشمالي 2 صفقة سيئة، إنه مشروع جيوسياسي روسي يهدد أمن الطاقة الأوروبي والأوكراني وحلفاء وشركاء الناتو".

يشار إلى المشروع يلقى معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لبيع غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا.

وتؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية.