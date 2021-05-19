قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون أول من غادر تل أبيب

قال حسين سلامي القائد العام للحرس الثوي الإيراني إن الأمريكيين أول من غادر تل أبيب بعد اشتعال الأحداث مع قطاع غزة.

ونقلت شبكة "الميادين"، اليوم الأربعاء عن سلامي أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها إنقاذ إسرائيل.

واعتبر المسؤول العسكري الإيراني أن السياسات الأمريكية تعرضت للهزيمة والفشل في كافة الساحات التي عملت بها في المنطقة.

ورأى سلامي أن "الاحتلال الإسرائيلي محكوم بالفشل"، معتبرا أن هذا المصير مرتبط بـ"هزيمة أمريكا".

ووصف المسؤول الإيراني منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بأنها وقفت عاجزة أمام صواريخ المقاومة التي انطلقت من قطاع غزة.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "انطلقت آلاف الصواريخ نحو تل ابيب وعسقلان التهمتها النيران".

وتدعم إيران مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وتطلق مئات الصواريخ على إسرائيل عبر الحدود.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات