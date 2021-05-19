إيران تكشف عن تعرض سفن إسرائيلية لهجمات عسكرية

كشف حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، عن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لهجمات عسكرية.

جاء هذا في كلمة ألقاها المسؤول العسكري الإيراني اليوم الأربعاء، أمام تجمع بالعاصمة طهران لدعم الشعب الفلسطيني، بحسب موقع "خبر أونلاين".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن الإسرائيليين يعلمون أن بعض سفنهم تعرضت للهجوم، مضيفا "ونحن لن نخوض في التفاصيل".

وألمح حسين سلامي أن هذه الهجمات جاءت ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا وعمليات الاغتيال والتخريب للمنشآت النووية التي قامت بها في إيران، على حد وصفه.

وكانت إسرائيل قد اتهمت الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق باستهداف سفن لها في المياه الدولية. وفي المقابل ذكرت تقارير صحفية أن سفن عسكرية واستطلاعية إيرانية، تعرضت لهجمات إسرائيلية.

وتأتي تصريحات سلامي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.