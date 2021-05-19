الحرس الثوري يسخر من القبة الحديدية ويعلن تأييد الحرب على إسرائيل

أعلن حسين سلامي القائد العام للحرس الثوي الإيراني، دعم بلاده للفلسطينيين في المواجهات الدائرة مع إسرائيل.

جاء هذا في كلمة ألقاها سلامي اليوم الأربعاء، أمام تجمع بالعاصمة طهران للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "مهر للأنباء".

ووجه سلامي التحية للشعب الفلسطيني "البطل" في قطاع غزة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانبهم حتى النهاية.

وقال المسؤول العسكري: "نعلن مجددا دعمنا للشعب الفلسطيني"، مشددا على أن حرب فلسطين ليست خاصة بالفلسطينيين فقط، وإنما نموذجا "لحرب المسلمين مع المستكبرين في العالم".

وفي الإطار ذاته، سخر القائد العسكري من القبة الحديدية الإسرائيلية، واصفا نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي بالهش.

وقال سلامي إن جميع "المنصات الصاروخية الضخمة للاحتلال عجزت أمام صواريخ المقاومة".

وتأتي تصريحات سلامي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات