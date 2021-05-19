الصين ترصد تفشي سلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" جنوب غرب البلاد

ووفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، تم تسجيل بؤر المرض في منطقتين بمدينة ناغشو في الجزء الشمالي من منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

وفي وقت سابق من شهر شباط / فبراير الماضي، سجلت الجزائر تفشي سلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدواجن أسفر عن نفوق 50 ألف طائر بمزرعة في مدينة عين فكرون، شمال شرقي البلاد.

ويعتبر مرض إنفلونزا الطيور، والذي يرمز له بـ H5N1، مرضا يصيب الطيور في المقام الأول، كما أن إنفلونزا الطيور، مرض شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، وأيضا مع حالات من العدوى عند الإنسان. حيث تزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث حالات تفشي بين الدواجن.