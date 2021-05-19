المفوضية الأوروبية: لدينا نهج واحد نتبعه تجاه كل اللقاحات المرشحة للاستخدام في دول الاتحاد

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسماكير، اليوم الأربعاء، إن "المفوضية تصر على تطبيق نهج علمي واحد تجاه جميع اللقاحات المرشحة للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

بروكسل- سبوتنيك. وقال كيرسماكير لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على ما قاله مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بشأن نية المكاتب العليا في الاتحاد الأوروبي المماطلة في تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على أراضي دول الاتحاد:

"نحن في المفوضية الأوروبية نصر دائما على أهمية النهج العلمي في تقييم اللقاحات المرشحة، هذا النهج يُطبق على جميع المرشحين على قدم المساواة".

وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على أنه "بعد الحصول على موافقة من الوكالة الأوروبية للأدوية، يحتاج اللقاح أيضا إلى تلبية عدد من الشروط من أجل الدخول إلى محفظة اللقاحات الأوروبية".

وأضاف: "هذه الشروط مذكورة ومشروحة بوضوح في إستراتيجية التطعيم الأوروبية".

وتشمل هذه الشروط: إمكانية الإنتاج السريع وضمان توريد مضمون العقار إلى الاتحاد الأوروبي، والتكلفة، وتقاسم المخاطر، وتنظيم مرافق الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي، والتضامن العالمي وغيرها.

هذا وكان قد أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، أن "إجراءات تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في أوروبا ستطول، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بأوامر من مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، أعلن ناريشكين أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قيادة الاتحاد الأوروبي تستعد لتنظيم حملة تشهير جديدة ضد روسيا، متهمة موسكو بإثارة حركة مناهضة للتطعيم في الخارج.