لافروف وبلينكين يعقدان أول لقاء شخصي بينهما في ريكيافيك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يتعين على قادة روسيا والولايات المتحدة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

ريكيافيك - سبوتنيك. وفي أول لقاء شخصي يعقد بين الوزيرين بأيسلندا مساء اليوم الأربعاء، قال لافروف: "إذا فهمت التواصل بين قادتنا بشكل صحيح، فإنهم يتفقون على أنه يجب علينا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وحيث يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية، على سبيل المثال في حالات الصراع، ولكن -والأهم من ذلك- بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه سيناقش كوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيراني والوضع في أفغانستان مع بلينكين في ريكيافيك.

وأعرب لافروف خلال اللقاء عن استعداد روسيا لبحث كل القضايا الخلافية، داعيا للاستفادة من الإمكانيات الدبلوماسية.

وحث لافروف على إعادة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، لافتا إلى أن الرئيسان الروسي والأمريكي اتفقا خلال محادثاتهما الهاتفية على ضرورة تعاون البلدين في القضايا التي تتطابق فيها مصالحهما، خاصة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

من جانبه، شدد بلينكن على أن هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة لكن عليهما أن يعملا معا بشأن بعض القضايا.

ويمثل الاجتماع أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الروسية، قبل قمة رئاسية محتملة في يونيو/ حزيران في مسعى لإصلاح العلاقات المتردية بين البلدين.