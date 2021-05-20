وزير الخارجية الأمريكي يشرح لماذا التقى نظيره الروسي

أعلن أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف من لقائه بسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا.

وقال بلينكن عبر صفحته على موقع "تويتر"، إنه التقى وزير الخارجية الروسي لافروف بغية "تقييم اقتراح بشأن علاقات أكثر استقرارا من الممكن التكهن بها مع موسكو".

وكشف بلينكن أن هناك هدفا آخر من لقائه بنظيره الروسي، إذ قال إنه جدد "عزمنا على الرد على أعمال روسية ضد أوكرانيا وراديو الحرية/أوروبا الحرة وأليكسي نافالني".

ومن جانبه وصف وزير الخارجية الروسي مباحثاته مع نظيره الأمريكي التي جرت في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك بـ"البناءة"، مشيرا إلى أن الطرفين يريان ضرورة "تجاوز الوضع غير السليم الذي أصبحت العلاقات بين موسكو وواشنطن فيه في الأعوام السابقة".

وأضاف: "ثمة مشكلات كثيرة، وليست تسويتها أمرا سهلا، لكنني شعرت بأن أنتوني بلينكن وفريقه مصممان على فعل ذلك".

وذكر لافروف في حديثه للصحفيين عن نتائج لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنه ناقش عددا من القضايا الدولية أيضا مع نظيره الأمريكي، "الوضع في شبه جزيرة كوريا واستعادة خطة العمل المشترك بخصوص البرنامج النووي الإيراني والوضع في أفغانستان. وأشار إلى "أننا تحدثنا حول كيفية جعل كل هذه الأعمال أكثر فعالية".