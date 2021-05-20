تقرير يكشف عن الرقم القياسي للنازحين في العالم

كشف تقرير صادر عن مركز مراقبة النزوح، اليوم الخميس، أن عدد النازحين داخليا في العالم خلال عام 2020، بلغ نحو 55 مليون شخص.

ونقل موقع "indiatimes" الهندي التقرير المشترك الصادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين، الذي أشار إلى أن النزاعات والكوارث دفعت عشرات ملايين الأشخاص إلى ​النزوح​ ضمن بلدانهم عام 2020.

وأضاف التقرير أن العالم سجل رقما قياسيا جديدا للعدد الإجمالي للنازحين داخليا حول ​العالم​، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين، الخميس.

وأفاد التقرير أن العام الماضي شهد عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف، أجبرت 40.5 مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم، في أعلى عدد للنازحين الإضافيين يسجل منذ عقد، ما رفع العدد الإجمالي إلى 55 مليونا، وهو رقم قياسي.