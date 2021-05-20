روحاني يعلن التوصل إلى اتفاق في فيينا يتضمن رفع العقوبات الرئيسية عن إيران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق في فيينا تُرفع بموجبه العقوبات الرئيسية عن إيران.

وقال روحاني، خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط،، إنهم "في فيينا يتفاوضون وموافقون على أنهم سيلغون جميع العقوبات الرئيسية. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية والكبيرة. وتم الاتفاق الرئيسي".

وكان روحاني قال، أمس الأربعاء، إن حكومته تواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي، حرصا على مصالح الشعب الإيراني وسعيا لرفع الحظر الظالم عنه. وأوضح روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات إلاَ وخرجت منها منتصرة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.