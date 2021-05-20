برلماني ألماني يدعو لاتخاذ إجراءات ضد واشنطن بسبب "التيار الشمالي 2"

أعلن عضو لجنة الطاقة في بوندستاغ (البرلمان) الألماني، شتيفن كوتريه، أن الوضع حول خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" غير شفاف، حتى بعد قرار واشنطن بالتخلي عن عدد من العقوبات ضد شركة مشروع "نورد ستريم".

وقال كوتريه لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيكون من الصحيح سياسيا الإقدام على اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.

وأضاف النائب الألماني، قائلا إن "الوضع محير ولم يتبق سوى بضعة كيلومترات لإنهاء المشروع والجميع يعرف ذلك. لا يمكنني أن أحكم على مدى عمق إعادة التفكير بموقف الإدارة الأمريكية، آمل أن يكتمل هذا المشروع أخيرا بنجاح".

وأضاف، قائلا: "بما أن الحكومة الألمانية تعارض الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد مشروع "التيار الشمالي 2" شفهيا فقط، فهناك خطر متزايد من أن هذا المشروع لن يكتمل، ولهذا السبب سيكون من الصحيح سياسيا الإقدام على اتخاذ إجراءات مضادة للولايات المتحدة، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية، تعتزم التخلي عن العقوبات المفروضة على المشغل ورئيس مشروع التيار الشمالي - شركة " نورد ستريم" مراعاة للمصالح الوطنية، لكنها باقية على عزمها منع تشغيل هذا المشروع.

وتدعم ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز التيار الشمالي، وترفض العقوبات الأحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية.