كوريا الجنوبية: قلقون من تفاقم الوضع الإنساني وندعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

أكدت كوريا الجنوبية أنها تدعم جهدا لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معبرة عن قلقها من تفاقم الوضع الإنساني وسط الصراع.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فقد عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي سونغ-سام عن قلق بلاده من تفاقم الوضع الإنساني بسبب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي إحاطة صحفية دورية، قال تشوي: "إن كوريا الجنوبية تدعو إلى تخفيف التوتر بين جميع الأطراف، ووقف إطلاق النار على الفور".

وشدد على أن كوريا الجنوبية تدعم "جهود المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر والأمم المتحدة وغيرها، لوساطة ترمي لوقف إطلاق النار".

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أكدت أن عدد الرعايا الكوريين الجنوبيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو 16 مواطنا في الضفة، و4 مواطنين في غزة، مؤكدة أنهم بخير و"لم يسجلوا أي ضرر".

يشار إلى أن الاعتداءات بين إسرائيل وقطاع غزة دخلت يومها العاشر على التوالي، على الرغم من دعوات المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أن ما لا يقل عن 219 فلسطينيا قتلوا خلال عشرة الأيام الماضية في الغارات الإسرائيلية، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 12 إسرائيليا.