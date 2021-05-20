إسرائيل: أسقطنا طائرة مسيرة أرسلتها إيران من سوريا أو العراق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الطائرة المسيرة التي أُسقطت، الثلاثاء الماضي، قرب الحدود مع الأردن أرسلتها إيران من سوريا أو العراق.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حيث أشار إلى أنه "قبل يومين، أرسلت إيران طائرة دون طيار مسلحة من العراق أو سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع نتنياهو إن "اعتراض نظام دفاعنا الصاروخي على الحدود مع الأردن طائرة مسيرة مسلحة، يدل على الكثير"، وأضاف: "إن الراعي الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط هو إيران"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بتاريخ 18 مايو / أيار الماضي، إسقاط طائرة حربية بلا طيار (مسيرة) اقتربت من الحدود في منطقة إميك هامايوت، شمال شرقي البلاد.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.