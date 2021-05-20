90 حالة وفاة في الهند بسبب الإصابة بـ "العفن الأسود"

أعلن وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا الهندية، راجيش توبي، اليوم الخميس، وفاة 90 شخصا على الأقل بسبب الإصابة بعدوى وباء فطر الغشاء المخاطي، وهو مرض فطري يعرف بـ"العفن الأسود". فيما بلغ عدد الإصابات 1500 شخص.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "إينديا توداي": "حاليا يوجد 1500 مريض يعانون من فطر الأغشية المخاطية في ولاية ماهاراشترا. بينهم 850 حالة نشطة . وسنحتاج إلى حوالي مئتي ألف حقنة (مضادة للفطريات من الأمفوتيريسين). وأخبرنا الموردون أن حقن فطر الغشاء المخاطي ستكون متاحة بعد 31 أيار/ مايو، ولذلك تعتبر هذه الأيام العشر/ الأحد عشر خطيرة".

وتم توثيق حالات الإصابة بفطر الغشاء المخاطي، والذي يعرف باسم "الفطر الأسود" في ولايتي راجستان وتيلانجانا وقد تم إنشاء قسم خاص لهم في مستشفى ساواي مان سينغ الحكومي.

فطر الغشاء المخاطي هو مرض يهدد الحياة، ويصيب بعض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس وهو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية، ويمكن أن يتطور المرض لدى الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق. وأكبر خطر يمثله المرض على مرضى السكري، وكذلك الذين تنخفض مناعتهم بعد محاربة المرض، وعلى وجه الخصوص فيروس كورونا المستجد.