روحاني متحدثا عن فلسطين: إن لم نكن أقوياء لن يدافع عنا أحد

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدول الإسلامية إلى بذل كل جهودها لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الهمجية".

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، قال فيه روحاني: "إننا نرى بأن منظمة الأمم المتحدة ومجلس التعاون والجامعة العربية لا تقوم بأي خطوة، وهنا تتضح ضرورة أن يكون الإنسان قويا وإن لم نكن أقوياء في اليوم العصيب لن يدافع أحد عنا"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس".

وأضاف: "إن واجبنا اليوم هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني ولا يساورنا الشك بأن الانتصار النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، شدد روحاني وأمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثاني، على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على الشعب الفلسطيني وغزة.

وقال روحاني لأمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثاني في اتصال هاتفي: "يجب أن تتوقف الهجمات الجوية والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة على الفور".

وأضاف: "هناك ضرورة للعب منظمة التعاون الإسلامي دور أكثر فاعلية في التطورات الأخيرة في فلسطين"، مؤكدا أن "فلسطين جزء من العالم الإسلامي ويجب ألا نسمح لهؤلاء المظلومين بأن يظلموا أكثر من ذلك".

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس".