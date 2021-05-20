الدفاع الأرمينية تعلن عن إطلاق طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، عن إطلاق طلقات تحذيرية في منطقة واقعة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، مفسرة ذلك بوقوع اختراق من قبل القوات الأذربيجانية.

يريفان - سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الدفاع الأرمينية: "في العشرين من شهر أيار/مايو، تم رصد حادث اختراق من قبل الجنود الأذربيجانيين إلى الأراضي الأرمينية في منطقة غيغاركونيسكايا أوبلاست الحدودية. وفي حوالي الساعة 15.00 (14.00 بتوقيت موسكو) تم إطلاق عشرات الأعيرة، يرجح أنها كانت في الهواء، قامت بعدها الوحدات الأرمينية بفتح نيران تحذيرية".

وأشار البيان إلى أن قائد الجنود الأذربيجانيين قام بالاتصال بقائد الوحدات الأرمينية وطلب إيقاف إطلاق النيران، وأبلغه بأن إطلاق النيران تم عن غير قصد.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الأرمينية أن "القوات المسلحة الأرمينية تحذر من أن تكرار مثل هذه الحوادث سيعتبر محاولة متعمدة للمواجهة، المواجهة وسيؤدي إلى اتخاذ الجانب الأرميني للإجراءات اللازمة".

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، أكدت أنه في 12 أيار/مايو الجاري، حاولت القوات المسلحة الأذربيجانية القيام ببعض الأعمال "لترسيم الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك"، دون أن تحدد ماهية العم، الذي نفذه الجيش الأذربيجاني.

جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.