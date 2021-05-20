في تركيا.. رفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا القرار الرئاسي الخاص بإعادة تحديد نسب ضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد تضمن القرار رفع السلطات التركية لضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.

وقد تم تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 7 ليرات و20 قرشا، والديزل إلى 6 ليرات و65 قرشا، فيما بلغ سعر البنزين في أنقرة بلغ 7 ليرات و25 قرشا، وسعر الديزل 6 ليرات و60 قرشا.

ووفقا للقرار الجديد أصبحت ضريبة الاستهلاك الخاص على بنزين 95/ 1.3313 ليرة للتر الواحد، فيما أصبحت قيمتها على بنزين 98 تقدر بـ 1.5836 ليرة، وعلى الديزل أصبحت الضريبة 1.2931 ليرة، في حين بلغت ضريبة استهلاك غاز السيارات 0.8107 ليرة للكيلوجرام الواحد.

وكانت الضريبة قبل تطبيق الزيادة الجديدة تقدر بنحو ليرة و66 قرشا على لتر البنزين وليرة و33 قرشا على لتر الديزل.

يشار إلى أن الحكومة التركية قد أوقفت في 17 مايو/ آيار الجاري، العمل بنظام "الحد الأقصى للأسعار” الذي طبقته هيئة تنسيق سوق الطاقة قبل شهرين لتحقيق ثبات في أسعار الوقود.

وعقب وقف العمل بنظام “الحد الأقصى للأسعار” شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو 10 قروش بالتزامن مع إنهاء العمل بنظام “الحد الأقصى لسعر الوقود".