الأمير وليام يتلقى لقاح "كورونا"... ويوجه رسالة... صورة

كشف الأمير البريطاني وليام، اليوم الخميس، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد وليام (38 عاما) وهو حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه تلقى الجرعة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

كما أنه شارك صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وذلك داخل متحف العلوم في العاصمة البريطانية لندن.

وكتب الأمير وليام في تغريدته لمتابعيه: "تلقيت يوم الثلاثاء الماضي جرعتي الأولى من لقاح (كوفيد-19)، ثم وجه رسالة إلى كل أولئك الذين يعملون على تطوير اللقاح وطرحه هي: شكرا لكم على كل ما بذلتموه ومازلتم تبذلونه".

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

يشار إلى أن الأمير وليام أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في نفس الوقت تقريبا مع والده وريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز، رغم أنه أبقى الخبر سرا حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الأمير وليام أخفى خبر إصابته لعدم رغبته في ذعر أي شخص، وأضافت أنه أصيب بالفيروس بشدة.

كما كشف أفراد آخرون من العائلة المالكة البريطانية عن أنهم تلقوا جرعات التطعيم باللقاح، بما في ذلك ملكة بريطانية البالغة من العمر 95 عاما ونجلها الأمير تشارلز.

وصرحت الملكة إليزابيث الثانية أن أخذ اللقاح "كان سريعا جدا ولم يؤذ" بحسب تعبيرها، وشجعت الجمهور على أن يحذو حذوها، قائلة إن أولئك الذين كانوا حذرين يجب أن يفكروا في الآخرين.

ووفرت بريطانيا الجرعة الأول من لقاح فيروس "كورونا" المستجد إلى ما يقرب من 37 مليون شخص، في واحدة من أسرع عمليات إطلاق اللقاح في العالم، وأصبح كل الذين تزيد أعمارهم عن 34 عاما مؤهلين حاليا لتلقي التطعيم.