واشنطن تعترف بصعوبة منع استكمال خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، أن واشنطن تعترف بصعوبة منع استكمال بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" في أوروبا، لكنها واثقة من أنها اتخذت "خطوات ملموسة" نحو ذلك.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي للصحفيين: "عندما تولى الرئيس منصبه، كان قد تم بناء 95 بالمئة من خط الأنابيب، وما زلنا نقول أن هذه فكرة سيئة وخطة ليست جيدة... كيف يمكننا إيقاف مشروع في بلد آخر اكتمل بنسبة 95 بالمئة؟".

في الوقت نفسه، وحسب قولها، "فإن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أربع شركات روسية... وتسع سفن.. تكون قد اتخذت خطوات هامة، وأعلنت عن معارضتها لهذه الخطة علانية وبصورة خاصة".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مصدر أمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستتخلى عن العقوبات المفروضة على المشغل، ورئيس مشروع "نورد ستريم 2 آجي"؛ مراعاة للمصالح الوطنية. وقد يتم فرض عقوبات ضد سفن مد الأنابيب الروسية، ولكن ليس ضد المشغل "نورد ستريم 2 آجي" وإدارته.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"؛ مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

