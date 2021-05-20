موسكو تبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، أبلغ مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص سفين كوبمانس، بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة "الرباعية" بشأن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على المستوى الوزاري.

موسكو– سبوتنيك. وجاء بيان في وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس:

"في الظروف غيرالعادية التي نشأت، أكد الجانب الروسي على الضرورة الملحة للدعوة إلى عقد اجتماع وزاري للجنة الوسطاء الدوليين الرباعية (روسيا،الولايات المتحدة، الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي )"، مشيرة إلى أن المحادثة الهاتفية جرت في الـ19 أيار/مايو.

وتشير الوزارة إلى أنه من أجل تجنب عودة الصراع من الضروري العمل على فتح آفاق سياسية للتسوية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبدأ "الدولتين" - فلسطين وإسرائيل. والتعايش في سلام وأمن.