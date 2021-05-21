دول أوروبية تستعد لاستئناف رحلاتها مع تل أبيب بعد وقف إطلاق النار

قالت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، إنها والخطوط الجوية النمساوية والسويسرية تنوي استئناف الرحلات إلى تل أبيب يوم الأحد المقبل.

وقالت لوفتهانزا، يوم 13 مايو/ أيار، "إنها ستعلق كل الرحلات الجوية إلى تل أبيب بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل "، وفقا لـ "رويترز".

وبدأت هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بوساطة مصرية، اليوم الجمعة، بعد أسوأ أعمال عنف حدثت منذ سنوات.

وأعلنت حركة "حماس"، مساء أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.