"لعب دورا حاسما"... بايدن يشكر السيسي ... فيديو

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكر للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الجهود المصرية التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بايدن من البيت الأبيض، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، للتعليق على الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

“I extend my sincere gratitude to president al-#Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy,” U.S. president Joe Biden said commenting on the #Egypt-brokered ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/eLKgAUGjiL — Mariam Fekry (@Mariamfekry) May 21, 2021

وقال بايدن "أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا حاسما في هذه العملية الدبلوماسية".

وأشاد بايدن، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس".

كما بعث الرئيس الأمريكي بتعازيه لكل العائلات الفلسطينية والإسرائيلية التي فقدت أقاربها خلال التصعيد الأخير، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وبدوره عبّر الرئيس المصري عبر "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، عن تقديره للرئيس الأمريكي، موجها له التحية على "دوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون بينهما لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأضاف أن "ذلك يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة".