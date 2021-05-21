كوريا الجنوبية... تظاهرة مناهضة لبناء مسجد لأنه "ينتهك الحق في الحياة والسعادة"

تظاهر مواطنون بمدينة دايغو في كوريا الجنوبية، اعتراضا على بناء مسجد بالقرب من البوابة الغربية لجامعة "كيونغ بوك" الوطنية في المدينة.

وكان مكتب منطقة بوك-غو قد وافق على بناء المسجد بالقرب من جامعة "كيونغ بوك" الوطنية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفي يوم 26 من ديسمبر من نفس العام، تم تشكيل لجنة مناهضة لبناء المسجد.

وتجمع نحو 50 عضوا من اللجنة بعد ظهر الخميس عند البوابة الغربية للجامعة، احتجاجًا على بناء المسجد فيها في حي دايهيون-دونغ، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ودعا المتظاهرون إلى إغلاق مراكز الصلاة الإسلامية الموجودة في الحي، وسحب إذن بناء المسجد فيه.

وقالوا إن إذن بناء المسجد يمثل انتهاكًا لحق الحياة وحق الملكية وحق السعي وراء السعادة لسكان الحي، معبرين عن خوفهم من المسلمين.

وخطط مكتب منطقة بوك-غو لعقد مناقشة بين سكان الحي والمسؤولين عن تنفيذ أعمال بناء المسجد لحل قضية بنائه، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني محدد للمناقشة.

وقال مسؤول في مكتب المنطقة "لقد حاولنا تحديد موعد للمناقشة، لكن سكان الحي استمروا في رفض المناقشة، لذلك نخطط لتحديد موعدها في الشهر المقبل".