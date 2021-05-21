أيلون ماسك يدعو لتعزيز الحوار بين روسيا والولايات المتحدة

دعا الملياردير الأمريكي، رئيس شركتي "سبايس أكس" و"تيسلا" ، إيلون ماسك لتعزيز الحوار بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول سبب مشاركته في ماراثون "المعرفة الجديدة" التنويري الذي جرى جسر فيديو، قال ماسك: "السيد [المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف] عرض علي القيام بذلك. أعتقد أن هذا أمر رائع، نحن نقيم اتصالات سيكون لدينا المزيد من الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا ".

ويقام ماراثون "المعرفة الجديدة" في الفترة ما بين 20 - 22 من الشهر الجاري في موسكو ويجري بالتوازي في 8 مدن روسية في كل من بطرسبرغ وسوتشي وقازان ونيجني نوفغورود وفلاديفوستوك وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك، حيث يتبادل العلماء والفنانون ورجال الأعمال الخبرات في مجالات المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.