أعضاء كنيست: قرار وقف إطلاق النار مع "حماس" عار على دولة إسرائيل

قال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، إن قرار بلادهم القاضي بوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، عار على إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن عضو الكنيست رقم 2 عن حزب "يمينا"، إيليت شاكيد، وزيرة العدل السابقة، إن "وقف غير مشروط لإطلاق النار، هذا أمر محرج".

وأكدت عضو الكنيست، الوزيرة السابقة، أن "النصر يجب أن يكون بإعادة الأولاد"، وذلك في إشارة للأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة في قطاع غزة، منذ الحرب على قطاع غزة، في العام 2014، والمعروفة باسم "الجرف الصامد".

ومن جانبه، قال جدعون ساعر، رئيس حزب "أمل جديد"، إن "الاتفاق عار على دولة إسرائيل".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".