أردوغان: هناك غياب كبير للعدالة في الوصول إلى لقاحات كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن هناك غيابا كبيرا للعدالة على المستوى العالمي في قدرة الدول على الوصول إلى لقاحات كورونا.

وأوضح أردوغان في كلمة، نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن دول مجموعة العشرين اتفقت على إنشاء قاعدة بيانات للإجراءات "الجيدة" من أجل تسهيل اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمات المستقبلية.

#عاجل |أردوغان: نلاحظ غيابًا كبيرًا للعدالة على المستوى العالمي فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات ضد كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 21, 2021

ولفت في حديثه إلى إجراء تركيا أكثر من 27 مليون عملية تطعيم ضد فيروس "كورونا"، مضيفا أن "العمل مستمر لإنتاج لقاح محلي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدمت أجهزة ومعدات طبية مختلفة بينها أجهزة تنفس صناعي (محلية الصنع) إلى 158 دولة، و12 منظمة دولية.

تعد تركيا خامس أكثر الدول تضررا من الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 5 ملايين إصابة، ونحو 45 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات "وورلد ميتيرز".

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"كوفيد-19" عالميا، "أقل بشكل كبير" من الأرقام الحقيقية على الأرجح، مؤكدة أن الوفيات الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن عنها.

فيما شدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في بيان تم تبنّيه بالإجماع، على ضرورة زيادة المساعدات لأفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة "كوفيد-19"، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في القارة غير كافية.