جونسون يركب "إف 35" ويتحدث عن "تهديدات المستقبل"... صور

عرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صورة له وهو داخل إحدى الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف 35".

وأرفق جونسون الصورة التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك، بتعليق قال فيه "إف 35 هي مثال رائع على كيفية تحديث قواتنا المسلحة للتأكد من استعدادها لمواجهة تهديدات المستقبل".

وتابع جونسون: "كما توضح أيضًا كيف أننا ندير الاستثمار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، للارتقاء ببلادنا من خلال التكنولوجيا الحديثة والوظائف التي تتطلب مهارات جديدة".

يأتي ذلك في إطار زيارة أجراها جونسون لحاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث"، صباح اليوم الجمعة، وعلق حساب رئيس الوزراء البريطاني على صور الزيارة قائلا " إتش إم إس كوين إليزابيث هي أقوى حاملة طائرات في تاريخ البحرية البريطانية".

وتابع: "خلال عطلة الأسبوع الجاري، ستنطلق في رحلتها الأولى إلى المحيطين الهندي والهادئ كجزء من حملة المملكة المتحدة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن قلقه جراء تصاعد توتر الأوضاع بين إسرائيل وفلسطين داعيا الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن الحافة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشر جونسون تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر".