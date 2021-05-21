زيلينسكي يمدد العقوبات ضد وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية لثلاث سنوات

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات ضد وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" لمدة ثلاث سنوات.

وشملت قائمة العقوبات الأوكرانية عدة وسائل إعلام روسية، منها "القناة الأولى" و"زفيزدا" و"تي أن تي" بالإضافة لوكالة "روسيا سيغودنيا".

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في شهر مارس/ أذار الماضي، على مرسوم مبنى على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لتمديد العقوبات ضد الأفراد والشركات، بما في ذلك الروسية منها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مدد يوم 12 مارس مرة أخرى ولمدة ستة أشهر، العقوبات الشخصية التي كانت قد فرضت عام 2014 ضد أفراد ومنظمات في روسا وأوكرانيا.