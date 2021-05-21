الرئيس الصيني يهاجم "قومية اللقاح" ويتعهد بثلاثة مليارات دولار للدول الفقيرة

تعهدت الصين، اليوم الجمعة، بتقديم 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدة الدول النامية على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب ألقاه في قمة مجموعة العشرين للصحة العالمية، إن الأموال ستخصص لدعم استجابة الوباء والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع: "أصبحت مشكلة التطعيم غير المتكافئ أكثر حدة اليوم، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نرفض قومية اللقاحات وأن نجعلها في المتناول وميسورة التكلفة للبلدان النامية".

وأشار إلى تقديم بلاده 300 مليون جرعة لقاح لبقية العالم، متعهدا بتقديم المزيد، ولافتا إلى أن دعم بكين نقل التقنيات من شركات اللقاحات إلى الدول النامية الأخرى وتجربة الإنتاج المشترك معها.

ودعا إلى تدشين منتدى تعاون للدول النامية والمنتجة للقاحات والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين "لاستكشاف سبل تعزيز التوزيع العادل والمنصف للقاحات في جميع أنحاء العالم".

كما طالب الدول الكبرى بتحمل مسؤولية توفير المزيد من اللقاحات للدول النامية "التي هي بأمس الحاجة إليها".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك غيابا كبيرا للعدالة على المستوى العالمي في قدرة الدول على الوصول إلى لقاحات كورونا.

وأوضح أردوغان في كلمة، نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن دول مجموعة العشرين اتفقت على إنشاء قاعدة بيانات للإجراءات "الجيدة" من أجل تسهيل اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمات المستقبلية.