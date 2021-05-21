الرئيس التنفيذي لوكالة "روسيا سيفودنيا": عقوبات كييف ضدنا عفا عليها الزمن

صرح الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف، بأن تمديد كييف للعقوبات ضد الوكالة التي يرأسها، أمر سخيف ومضحك، وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بهذا القرار يؤكد رفضه لحرية التعبير.

موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيلوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة:

"زيلينسكي أكد رفضه لحرية التعبير. العقوبات لا معنى لها ومضحكة في ظروف حرية الإنترنت، حيث نقول ما نريد، وحيث يشهد الجمهور أن موقفنا مسموع في أوكرانيا".

وشدد الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، على أن : "العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام قد عفا عليها الزمن، الأمر الذي لا يُقيدُنا كثيراً مثل زيلينسكي نفسه". وأضاف كيسيلوف: "كل شيء واضح بالنسبة لكم، الممثل الكوميدي زيلينسكي ديكتاتور، ولم يعد ذلك دوراً".

في وقت سابق، من اليوم الجمعة، أصدر زيلينسكي مرسوماً بتفعيل قرار مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكراني، لتمديد العقوبات ضد الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، لمدة ثلاث سنوات أخرى.