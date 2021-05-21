أمريكا: تلقينا "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.

واشنطن - سبوتنيك. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم، أن واشنطن حصلت على "تأكيدات جدية" من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه ليلة الجمعة بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت ساكي خلال إحاطة صحفية : "حصلنا على تأكيدات جدية من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار".

وأضافت، أن واشنطن "ستتابع هذه العملية عن كثب للغاية في الأيام المقبلة".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سنبقى على اتصال مع جميع الأطراف، من الواضح أننا سنراقب ذلك عن كثب. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تلقينا تأكيدات جادة من الأطراف المعنية بأنهم ملتزمون بالهدنة (بوقف إطلاق النار)".

وبدأ، صباح اليوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.