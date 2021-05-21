مقتل قائد الجيش النيجيري بتحطم طائرة عسكرية كان يستقلها

أكدت ثلاثة مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، مقتل قائد الجيش النيجيري في حادثة تحطم طائرة عسكرية كان يستقلها.

قالت ثلاثة مصادر عسكرية لوكالة الأنباء "رويترز" إن قائد جيش نيجيريا اللفتنانت جنرال، إبراهيم اتاهيرو، قتل في تحطم طائرة، اليوم الجمعة.

وأكدت القوات الجوية النيجيرية، في بيان صادر عنها، إن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا الدولي، اليوم الجمعة، وإنها تحقق في سبب الواقعة.

يتبع...