إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم كما هو متوافق عليه بين الدول الثلاث

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، الجمعة، إن عملية ملء سد النهضة الثانية ستجري كما هو مقرر وموافق عليه من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي للدول الثلاث (إثيوبيا- السودان- مصر).

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الاستخدام العادل لنهر النيل: دور سد النهضة الإثيوبي الكبير في التعاون الإقليمي"، أن بلاده تثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل عملية المفاوضات والوصول إلى توافق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

واتهم مصر والسودان بممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا، من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك تدويل وتسيس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة بين الدول الثلاث.

وصف وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، "ملء إثيوبيا لـ"سد النهضة" بأنه صدمة مائية ستقلل كمية المياه التي تستفيد منها مصر، لأنه سيؤدي إلى وجود جفاف صناعي".

وأشار عبد العاطي إلى أن "الجانب الإثيوبي يخطط لتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام"، متوقعا "ألا تتمكن إثيوبيا من تخزين هذه الكميات في ظل مؤشرات حول وجود مشاكل فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لهذه الكمية".

أعربت وزارة الخارجية المصرية، بالأمس، عن رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، في تعقيب على إعلان أديس أبابا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.