بايدن يقوم بسابقة خلال اجتماعه الأول مع رئيس كوريا الجنوبية في البيت الأبيض

تناولت تقارير كورية رسمية، اليوم الجمعة، ما قام به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه الأول مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وهو تخليه عن ارتداء الكمامة الطبية خلال احتفالية لتكريم أحد العسكريين المتقاعدين في الجيش الأمريكي.

ومنح بايدن خلال احتفالية حضرها رئيس كوريا الجنوبية في البيت الأبيض وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري، للعقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، رالف باكيت، البالغ من العمر 94 عاما، تقديرا لشجاعته خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ما فعله بايدن يعد "تحولا ملحوظا منذ اجتماعه الأخير مع زعيم أجنبي".

ويعتبر رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ثاني زعيم أجنبي فقط يزور بايدن في البيت الأبيض منذ تولي الأخير منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ كان الزعيم الأول هو رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الشهر الماضي.

وارتدى بايدن قناعا طبيا مزدوجا خلال لقائه مع سوغا، في 16 نيسان/ أبريل، وذلك كإجراء احترازي إضافي ضد (كوفيد-19)، لكن اليوم الجمعة، تخلى بايدن البالغ من العمر 78 عاما عن القناع في أول ظهور له مع مون في البيت الأبيض.

وبحسب تقرير صادر عن البيت الأبيض، فإن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، كان حاضرا احتفالية تكريم العقيد، رالف باكيت، من دون قناع طبي، مثله مثل معظم 60 شخصا أو نحو ذلك في الغرفة.

وكان الناس يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون أن يظهروا وكأنهم يحافظون على مسافة اجتماعية فيما بينهم.

وقبل لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية، غرد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمتابعيه على موقع "تويتر": "بعد ظهر اليوم سأستضيف رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في البيت الأبيض لعقد اجتماع ثنائي. إنني أتطلع إلى تجديد التحالف الصارم بين بلدينا أثناء العمل جنبا إلى جنب لمواجهة تحدياتنا المشتركة".

This afternoon, I’m hosting H.E. Moon Jae-in, President of the Republic of Korea, at the White House for a bilateral meeting. I look forward to renewing the ironclad alliance between our two nations while working side-by-side to tackle our shared challenges. — President Biden (@POTUS) May 21, 2021

وخلال زيارته الأولى للبيت الأبيض، التقى رئيس كوريا الجنوبية مع نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، والتي غردت عبر "تويتر" عن اجتماعهما سويا: "التقيت اليوم بالرئيس مون، لقد ناقشنا كوريا الشمالية، والصحة العالمية، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المثلث الشمالي. نحن نتطلع إلى العمل مع الرئيس مون للتصدي للتحديات التي نواجهها".

Today, I met with Republic of Korea President Moon. We discussed North Korea, global health, and how we can address the root causes of migration from the Northern Triangle. We look forward to working with President Moon to address the challenges we face. pic.twitter.com/6NpvWQKpzH — Vice President Kamala Harris (@VP) May 21, 2021

وكانت الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة للناس بممارسة حياتهم دون أقنعة طبية، وذلك في حال تطعيمهم بالكامل باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكان حدث يوم الجمعة دليلا رمزيا على خروج البلاد من الوباء.