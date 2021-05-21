الهند تنتقد تويتر بعد تصنيفه تغريدات بعض سياسييها بأنها "إعلام متلاعب فيه"

وطلبت الحكومة الهندية من "تويتر" أن يزيل تصنيفاته لتلك التغريدات، وقالت إن وضع هذه الملصقات عليها يؤثر على صورة منصة التواصل الاجتماعي باعتبارها "محايدة وغير منحازة"، بحسب موقع "ذا نيوز مينيت" الهندي.

وأرسلت الحكومة طلبها إلى "تويتر" بعد يومين من وضع ملصق "الوسائط الإعلامية المتلاعب فيها" على تغريدة كتبها، سامبيت باترا، التابع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

وقال باترا في التغريدة التي يبدو أنه تم حذفها (ليس من الواضح ما إذا كان تويتر قد أزالها أم أن باترا حذفها بنفسه)، أن حزب المؤتمر المعارض استخدم "مجموعة أدوات" في محاولات لتخريب تعامل الحكومة مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويتهم حزب بهاراتيا جاناتا حزب المؤتمر بإنشاء مجموعة أدوات لإلحاق الضرر برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كما توضح صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، لكن حزب المؤتمر يزعم أن نسخة مجموعة الأدوات التي ينشرها حزب بهاراتيا جاناتا هي نسخة مزيفة من مذكرة بحثية حول مشروع غير ذي صلة.

وعرضت منظمة التحقق من الحقائق الهندية "Alt News" صورا لما يسمى بـ(مجموعة أدوات كوفيد)، التي قام باترا وآخرون بتغريدها تحتوي على بعض المعلومات المزيفة.

وكان "تويتر" أدرج سياسة "الوسائط المتلاعب بها" في العام الماضي، وهي التي تنطبق على وسائل الإعلام "التي تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير ومخادع"، مثل مقاطع الفيديو أو الصور التي تم تغييرها لتغيير معناها أو سياقها.

يشار إلى أنه تم تصنيف العديد من تغريدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي تم حظره من "تويتر" بأنها "وسائط تم التلاعب بها".

ويتصارع موقع "تويتر" مع المتطلبات القانونية المحلية في الهند، لا سيما فيما يتعلق بالمحتوى حول جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، أزالت المنصة أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس "كورونا" هناك، بناء على طلب الحكومة، وشملت الحسابات الخاضعة للرقابة عضوا في البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.

ووفقا لبيانات مركز جونز هوبكنز، أبلغت الهند عن 259551 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) و4209 حالة وفاة جديدة، اليوم الجمعة.