البيت الأبيض يقلص الأموال المقترحة لحزمة البنية التحتية

قلص البيت الأبيض قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار.

وبحسب "رويترز"، فقد أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أنه قلص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار.

وقالت إن ذلك جاء كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأفادت المتحدثة أن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكانا لها في مشروعات قوانين أخرى.

لكن مصدرا مطلعا على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح قال اليوم الجمعة إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسنا كبيرا عن المقترح السابق الأعلى قيمة الذي طرحه من قبل الرئيس جو بايدن.