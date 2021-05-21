سلسلة زلازل وهزات أرضية قوية تضرب الصين... فيديو

ضربت سلسلة من الزلازل القوية شمال غربي وجنوب غربي الصين، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون وعلماء زلازل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي).

وتعتبر كل من مقاطعة تشينغهاي الواقعة في الشمال الغربي على هضبة التبت ومقاطعة يوننان في جنوب غرب الصين من المناطق المعرضة لخطر الزلازل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

A man is seen trapped in debris after a magnitude 7.4 earthquake hit China’s Qinghai province pic.twitter.com/7fiBqm330k — TRT World (@trtworld) May 21, 2021

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال يونان، الذي بلغت قوته 6.1 درجة، وقع لأول مرة في الساعة 9:48 مساء الجمعة (13:48 بتوقيت غرينتش) قرب مدينة دالي، وهي مقصد سياحي شهير.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الحادث أعقبه هزتان على الأقل. وقال مسؤولون محليون في بيان إنه تأكد مقتل شخصين في المنطقة الجبلية، مضيفين أن 17 آخرين على الأقل أصيبوا ويتلقون العلاج.

Firefighters rescued a trapped woman close to the Yangbi highway, after a 6.4 magnitude earthquake struck near Dali, in the Yunnan province.



(Photo: China Fire Service)#cgtnamerica pic.twitter.com/S5FyZTYFdS — CGTN (@CGTNOfficial) May 21, 2021

بعد ذلك بساعات قليلة، في الساعة 18:04 بتوقيت غرينتش، على بعد أكثر من 1200 كيلومتر، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال غرب الصين، تلاه هزة ارتدادية. لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

في يونان، قالت حكومة المقاطعة إن بعض المباني قد انهارت وتضررت أخرى، وأن "وضع الكارثة يخضع لمزيد من التحقق". وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر تأرجح مصابيح السقف والمزهريات تتساقط من الرفوف، بالإضافة إلى مجموعات من الأشخاص الذين كانوا يركضون في الهواء الطلق بعد الزلزال.