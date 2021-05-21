أمريكا تفرض عقوبات على كيانات وسفن روسية بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض واشنطن عقوبات على 13 سفينة روسية و3 كيانات مرتبطة ببناء خط أنابيب "التيار الشمالي 2".

واشنطن- سبوتنيك. وتشمل الكيانات "Mortransservice" و"Samara Heat" و"Energy Property Fund" بالإضافة إلى خدمة الإنقاذ البحري الروسية.

ومن بين السفن الروسية الخاضعة للعقوبات "أكاديمك تشيرسكي" و"فلاديسلاف ستريزوف" و"يوري توبشيف" و"بالتيسكي إيسليدوفاتل"، وغيرها.

ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها

سمحت بمعاملات معينة مع خدمة الإنقاذ البحري التي لا تتعلق بمشروعي "التيار الشمالي 2" أو "التيار التركي".

خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، الذي اكتمل 95% منه، مصمم لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وقوبل المشروع بمعارضة إدارة بايدن وبعض المشرعين الأمريكيين الذين قالوا إن خط الأنابيب يهدد استقلال الطاقة الأوروبي والمصالح الأمريكية.