إصابات كورونا في البرازيل تقترب من 16 مليونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلي، الجمعة، تسجيل 76855 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2215 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة أن البرازيل اقتربت من 16 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 446309، بحسب رويترز.

وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة عالميا من حيث عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، والثالثة في عدد الإصابات.

وتجاوزت الإصابات العالمية حاجز 166 مليونا، بنما بلغت الوفيات 3 ملايين 430ألف حالة وفاة.