أمريكا تتفق مع كوريا الجنوبية على التعاون الشامل في مجال لقاحات كوفيد- 19

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة اتفقت مع كوريا الجنوبية على إقامة تعاون شامل في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن بعد محادثاته مع نظيره الكوري: "لقد ناقشنا أيضا اليوم سبل العمل المشترك لجمهورية كوريا والولايات المتحدة لحل مشكلات الوقت الحاضر، ابتداء من وقف وباء كوفيد-19 في العالم كله".

وأضاف: "لقد اتفقنا على الشراكة الشاملة في اللقاحات، على توسيع إنتاج اللقاحات وثم ترخيصها بشكل آمن وفعال. حتى نتمكن من زيادة التوريدات العالمية".

هذا والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن في وقت سابق، مع نظيره الكوري الجنوبي، مون شي أين.