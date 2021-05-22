رسالة أينشتاين المكتوبة بخط اليد تباع بمبلغ خيالي

أعلن الموقع المتخصص بالمزادات "RR Auction"، عن بيع رسالة العالم الفيزيائي، ألبرت أينشتاين، المكتوبة بخط اليد بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

وذكر موقع المزاد أن الرسالة الشهيرة التي تم بيعها تحتوي على كلمات كتبها أينشتاين بنفسه وضمنها المعادلة المشهورة عالميا "E = mc2".

وبحسب الموقع، بدأ المزاد بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي للرسالة، وارتفع بعد العروض المتواصلة حتى مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

ولم يذكر الموقع الفائز الذي استطاع شراء الرسالة الشخصية المكتوبة بخط يد أينشتاين.