بريطانيا... إصابات طفيفة بكورونا بعد تجمعات حاشدة دون إجراءات احترازية

أفادت وزارة الصحة البريطانية بأنه لم يثبت إصابة إلا أعداد قليلة بفيروس "كورونا" في تجمع حاشد، لم يلتزم المشاركون فيه باتباع الإجراءات الاحترازية.

ونقلت شبكة "فرانس 24" عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت إصابة 15 شخصا فقط بـ"كوفيد-19" من بين 60 ألفا شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعدما سمحت الحكومة البريطانية بثلاث مباريات لكرة قدم في ملعب ويمبلي (21 الف شخص)، وبحفل توزيع جوائز بريت في صالة "أو2 أرينا" (أربعة آلاف شخص)، ونهائي كأس العالم للبلياردو والعديد من المناسبات في ليفربول - بما في ذلك حفلة حضرها ثلاثة آلاف شخص ومهرجان للموسيقى، في إطار هذه الاختبارات

وفرض على كل الحضور إجراء فحوص تثبت سلامتهم من "كورونا" قبل 24 ساعة من التجمعات، التي لم يطلب في بعضها وضع كمانات أو الالتزام بقواعد التباعد المكاني، وبعد التجمع، فرض عليهم مجددت إجراء فحوص سريعة في منازلهم. وأثبتت هذه الفحوص إصابة 15 شخصا فقط بـ"كوفيد-19" من أصل 60 ألفا شاركوا في هذه التجمعات.

وكانت حكومة بوريس جونسون سمحت بتسعة تجمعات كبرى دون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في أيار/ مايو، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجددا بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.

وقالت وزارة الصحة البريطانية: "إن هذه المشاريع التجريبية صممت علميا وتخضع للمراقبة لتقليل مخاطر انتقال العدوى بين المشاركين"، مؤكدة أنها "تعمل بشكل وثيق" مع نظام التتبع في المملكة المتحدة" لضمان العثور على كل المعنيين بعد فحوص تثبت إصابة" شخص ما.