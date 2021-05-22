أثرياء جدد في العالم بفضل لقاحات "كورونا"

كشف تقرير دولي عن ظهور أثرياء جدد في العالم، وذلك بفضل ابتكار لقاحات متنوعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية "peoplesvaccine"، التي تضم منظمات حقوقية وإنسانية وطبية مختلفة، أن "ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم أظهر تسعة مليارديرات جدد في العالم بفضل أرباح شركات الأدوية من اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا".

وبحسب التقرير، بين المليارديرات الجدد أربعة ممثلين عن شركة "موديرنا" الأمريكية: الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل، والمؤسس المشارك نوبار أفيان، والمستثمران تيموثي سبرينغر وروبرت لانجر.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة أيضًا رئيس شركة "بيونتيك"، أوغور شاهين، والرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الإسبانية "Rovi Juan Lopez-Belmonte "، وثلاثة مؤسسين مشاركين لشركة CanSino Biologics الصينية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ثروة المليارديرات الجدد تصل إلى نحو 19.3 مليار دولار.